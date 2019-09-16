В Посольстве США сожалеют о насилии на прошедшем Марше равенства в Харькове, но отмечают усилия правоохранителей

В посольстве США в Украине выражают сожаление в святи с насилием, имевшем место в ходе Марша равенства, прошедшего в Харькове в воскресенье, но отмечают усилия правоохранителей по защите свобод участников мероприятия.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге посольства в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, 15 сентября на площади Свободы в Харькове прошёл марш равенства "ХарьковПрайд", в котором приняли участие около двух тысяч человек. К обеспечению порядка привлекли более 2,5 тысяч правоохранителей.

Одновременно с маршем равенства в Харькове проходили несколько акций "за семейные ценности". После массовых акций в центре города произошло несколько стычек. Одна из них — между полицией и организаторами акций "за семейные ценности", представителями местных националистических организаций "Фрайкор", "Традиция и порядок" — на улице Рымарской.

В ходе конфликта в сторону полицейских распылили слезоточивый газ. Двое правоохранителей получили травмы. С места конфликта в полицию доставили 17 человек.

Вечером полиция задержала троих участников конфликта, им готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохоранительного органа).