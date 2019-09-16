События

19:00 16.09.2019

В Посольстве США сожалеют о насилии на прошедшем Марше равенства в Харькове, но отмечают усилия правоохранителей

1 мин читать
В Посольстве США сожалеют о насилии на прошедшем Марше равенства в Харькове, но отмечают усилия правоохранителей

В посольстве США в Украине выражают сожаление в святи с насилием, имевшем место в ходе Марша равенства, прошедшего в Харькове в воскресенье, но отмечают усилия правоохранителей по защите свобод участников мероприятия.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге посольства в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, 15 сентября на площади Свободы в Харькове прошёл марш равенства "ХарьковПрайд", в котором приняли участие около двух тысяч человек. К обеспечению порядка привлекли более 2,5 тысяч правоохранителей.

Одновременно с маршем равенства в Харькове проходили несколько акций "за семейные ценности". После массовых акций в центре города произошло несколько стычек. Одна из них — между полицией и организаторами акций "за семейные ценности", представителями местных националистических организаций "Фрайкор", "Традиция и порядок" — на улице Рымарской.

В ходе конфликта в сторону полицейских распылили слезоточивый газ. Двое правоохранителей получили травмы. С места конфликта в полицию доставили 17 человек.

Вечером полиция задержала троих участников конфликта, им готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохоранительного органа).

Теги: #сша #харьков #прайд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 16.09.2019
США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

12:55 16.09.2019
Двое бойцов спецподразделения "ТОР" получили ожоги глаз в конфликте у отдела полиции в Харькове

Двое бойцов спецподразделения "ТОР" получили ожоги глаз в конфликте у отдела полиции в Харькове

08:47 16.09.2019
Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

01:25 16.09.2019
Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

23:28 15.09.2019
Следователи готовят подозрения трем участникам конфликта с полицией в Харькове

Следователи готовят подозрения трем участникам конфликта с полицией в Харькове

22:44 15.09.2019
Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

20:24 15.09.2019
В Харькове в стычке с националистами пострадали двое полицейских, 17 человек доставлены в полицию

В Харькове в стычке с националистами пострадали двое полицейских, 17 человек доставлены в полицию

17:07 15.09.2019
Марш равенства "ХарьковПрайд" прошел без серьезных происшествий

Марш равенства "ХарьковПрайд" прошел без серьезных происшествий

10:43 15.09.2019
Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

19:33 14.09.2019
Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чумак открыл е-декларации военных прокуроров, в НАПК говорят, что для этого должны получить постановление и сами принять решение

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

Официальная церемония открытия масштабных многонациональных учений "Rapid Trident-2019" прошла на Львовщине

Правоохранители объявили в розыск скрывающихся от следствия должностных лиц горсовета Днепра

ПОСЛЕДНЕЕ

Чумак открыл е-декларации военных прокуроров, в НАПК говорят, что для этого должны получить постановление и сами принять решение

ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

Предоставление НАБУ и ГБР права на "прослушку" не расширит основания для ее проведения – юрист

Официальная церемония открытия масштабных многонациональных учений "Rapid Trident-2019" прошла на Львовщине

ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

Правоохранители объявили в розыск скрывающихся от следствия должностных лиц горсовета Днепра

Иран задержал направлявшийся в ОАЭ танкер

На 12-й питчинг кинопроектов у Госкино нет денег - Бородянский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА