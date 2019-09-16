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18:38 16.09.2019

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

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В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил об обнаружении тела 20-летнего Эйнара Эюпова, исчезнувшего в августе минувшего года.

"Сегодня в оккупированном Крыму, в лесу возле с.Заланкой (ныне - Холмовка) Бахчисарайского района, обнаружено тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюповa, пропавшего 6 августа 2018 года. В течение года не было никаких известий о нем", - написал Чубаров на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, похороны назначены на 17 сентября.

В начале года член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил, что за весь период оккупации в Крыму пропали без вести 17 человек, в том числе один - в 2018 году.

Теги: #крым #чубаров #татары #убийство
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