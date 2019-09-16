Официальная церемония открытия масштабных многонациональных учений "Rapid Trident-2019" прошла на Львовщине

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного (Львовская обл.) в понедельник состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident-2019" ("Стремительный трезубец-2019").

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбк, , в этом году к проведению учений привлечено беспрецедентное количество военнослужащих - более 3,5тыс. человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Наибольшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Украина (более 3 тыс. человек) представлена военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ, военнослужащими ЛитПолУкрбрига, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, батальонно-тактической группой МВД, в которую вошли военнослужащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госслужбы по ЧС, Управления госохраны (УГО), и Военной службы правопорядка ВСУ.

"Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году", - говорится в сообщении.

Учения предусматривают проведение командно-штабной и полевой фаз, во время которых руководящий состав и офицеры штаба многонациональных подразделений звена "батальон-бригада" будут тренироваться в общем планировании и проведении операций. Личный состав подразделений будет отрабатывать тактические элементы, направленные на выполнение задач по назначению, с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии.

В информации отмечается, что командно-штабная фаза "Rapid Trident-2019" проводится с помощью систем имитационного моделирования, то есть, мощных компьютеров и уникального программного обеспечения, которые позволяют моделировать действия своих подразделений и условного противника в едином виртуальном пространстве в режиме реального времени.

"К проведению учений привлечены более 600 единиц автомобильной техники и боевых бронированных машин различного класса, а также 4 вертолета Ми-8 бригады армейской авиации, которые будут выполнять в рамках учений широкий спектр задач: от медицинской эвакуации, к высадке десанта. Предусматривается выполнение упражнений боевых стрельб. Кроме того, для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы будут применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES", - говорится в сообщении.

Целью "Rapid Trident-2019" является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами ВС Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.

Нынешние учения будут проходить также с учетом деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке - "Украина" (JMTG-U), направленной на подготовку украинских военнослужащих различных воинских специальностей по стандартам НАТО с привлечением инструкторов из США, Канады, Великобритании, Литвы, Эстонии и Польши. Кроме того, в рамках учений состоится оценивание НАТО 1-го уровня двух украинских подразделений: роты РХБЗ и роты оперативного обеспечения на предмет совместимости и соответствия стандартам Североатлантического альянса.

"В ходе проведения "Rapid Trident-2019" состоится также специальная подготовка для специалистов гражданско-военного сотрудничества - сравнительно новой структуры в Вооруженных силах Украины, которая активно развивается и имеет активное применение во время боевых действий", - отмечается в сообщении.

От украинской стороны соруководителем учений назначен заместитель командующего - начальник Управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ полковник Александр Жакун, от Вооруженных сил США - полковник Тимоти Кливленд.

"Учения уровня бригады являются самыми масштабными в Украине. Это показатель общих возможностей совместимости между армиями Украины, США, странами-членами и партнерами НАТО. В это непростое для нашей страны время ваша поддержка крайне важна для всех украинцев. Опыт наших иностранных коллег является чрезвычайно ценным для ВС Украины. В то же время, я надеюсь, что и наши партнеры из других стран смогут перенять опыт воинов украинской армии, полученный нами во время защиты своей Родины на востоке Украины. Ведь цель у нас одна - защищать, защищать и создавать мир", - отметил Жакун.

Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного (с.Старычи, Яворовский район, Львовская область).в период с 13 по 28 сентября.