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17:18 16.09.2019

ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

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ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

Европейский союз ужесточил свои правила контроля над экспортом оружия, а также намерен укрепить взаимодействие стран ЕС в области экспорта военной техники и технологий, говорится в постановлении Совета ЕС, принятом в понедельник.

В документе отмечается, что изменение "общей позиции", действовавшей с 8 декабря 2008 года, связано с "рядом событий как на уровне ЕС, так и на международном уровне и появлением новых обязательств у государств-членов". В частности, это вступление в силу Договора о торговле оружием (АТТ) от 24 декабря 2014 года.

"Совет подтверждает, что военная техника и технологии должны продаваться ответственным и подотчетным образом, - говорится в коммюнике. - Он подтверждает свое обязательство содействовать сотрудничеству и сближению в политике государств-членов, направленной на предотвращение экспорта военной техники и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий или международной агрессии, способствовать региональной нестабильности".

Теги: #ес #оружие
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