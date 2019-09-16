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16:28 16.09.2019

Чумак возвратил общий доступ к е-декларациям военных прокуроров

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Чумак возвратил общий доступ к е-декларациям военных прокуроров

Замгенпрокурора - главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в понедельник отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017г, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

"Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры в понедельник.

Теги: #декларации #прокуратура #чумак
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