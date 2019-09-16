Правоохранители объявили в розыск скрывающихся от следствия должностных лиц горсовета Днепра

Правоохранители объявили в розыск скрывающихся от следствия должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5млн грн бюджетных средств при ремонте Нового (Центрального) моста, а другие фигуранты данного уголовного производства взяты под стражу, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 УКУ) заместитель городского головы, начальники управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия", - сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

Помимо этого, говорится в информации, учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн грн; "начальник участка будет содержаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн. грн".

Центральный, или Новый мост (автодорожный мост №2) соединяет правый и левый берег г.Днепр. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

Как сообщалось, 12 июля 2019г президент Украины Владимир Зеленский и городской голова Днепра Борис Филатов договорились, что мэр подаст в отставку, если Центральный мост не будет отремонтирован до 14 сентября. 7 сентября Филатов сообщил, что мост открыт после капитального ремонта, движение по нему открыто в обе стороны.

13 сентября в рамках расследования этого уголовного производства были проведены обыски в помещениях Днепровского горсовета и ООО "Предприятие Маст-буд", осуществлявшего ремонт моста. Как сообщила тогда пресс-служба облпрокуратуры, был установлен круг подозреваемых: заммэра, два начальника управлений горсовета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика. Их уведомили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК.