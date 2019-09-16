События

15:50 16.09.2019

Иран задержал направлявшийся в ОАЭ танкер

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Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно, сообщают в понедельник иранские СМИ.

Задержаны и 11 членов экипажа танкера. Их обвинили в контрабанде дизельного топлива. На борту судна - 250 тыс. литров дизельного топлива.

Это не первый подобный случай. Так, этим летом Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Кроме того, в середине июля Иран задержал танкер MT Riah, шедший под флагом Панамы, за контрабанду. На его борту было 12 членов экипажа - граждан Индии. Затем большую часть команды танкера освободили.

В понедельник МИД Ирана сообщил, что танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании и задержанный в июле, будет освобожден через несколько дней.

Задержание Stena Impero произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

Теги: #иран #оаэ #танкер
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