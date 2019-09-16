Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Киеве 17-20 сентября – КГГА

В Киеве на протяжении текущей рабочей недели 17-20 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, сообщает в понедельник Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминает о правилах поведения в случае возникновения пожара", - говорится в обнародованном пресс-службой КГГА сообщении.

Согласно рекомендациям горадминистрации, в случае попадания в очаг пожара, не нужно паниковать и принимать поспешных необдуманных решений; не убегать от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, но преодолеть кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой.

"Из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня; если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымлен), рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани", - добавляют в Управлении по вопросам гражданской защиты.

Гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами. Также во время тушения пожара не следует отходить далеко от дорог и просек, упускать из виду других участников тушения пожара, поддерживать с ними связь с помощью голоса.

"Будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас, особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности, проверяя палкой глубину выгоревшего слоя; после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара", - говорится в рекомендациях.

В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА также сообщили, что в Киевской области в воскресенье, 15 сентября, было зафиксировано 68 пожаров на общей площади 72,132 га.

"Зафиксировано, в частности: 5 очагов возгорания торфа, 53 – травяного настила, 8 - мусора на открытой местности, а также лесные пожары", - говорится в информации.

В Киеве же 15 сентября было зафиксировано 29 пожаров, среди которых: на территории Никольского лесопаркового хозяйства горел травяной настил на площади 700 кв м; на территории Днепровского лесничества - травяной настил и мусор на площади 10 кв м; в Голосеевском районе горел мусор на площади 150 кв м.