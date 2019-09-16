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14:52 16.09.2019

Зеленский хочет, чтобы СММ ОБСЕ честно фиксировала все факты и нарушения на Донбассе

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Зеленский хочет, чтобы СММ ОБСЕ честно фиксировала все факты и нарушения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы СММ ОБСЕ честно и полно фиксировала все факты нарушений режима прекращения огня и прав человека в зоне конфликта на Донбассе.

"Я хочу поблагодарить миссию ОБСЕ. Мы ожидаем от нее одного, что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую жизнь наших украинских граждан", - сказал он на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, отвечая на вопрос журналистов.

Зеленский отметил, что граждане Украины, стран Европы, Российской Федерации должны видеть, что на самом деле происходит.

"Чтобы все знали правду. Я понимаю, что каждый человек не может быть на фронте, как это делаем мы. Поэтому я бы хотел, чтобы все нарушения фиксировались ОБСЕ и все СМИ всех стран мира это освещали", - подчеркнул он.

Президент Украины также пожелал, чтобы миссия ОБСЕ "берегла себя, потому что они нам нужны".

Теги: #зеленский #чапутова #обсе #донбасс
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