События

13:23 16.09.2019

ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров

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ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует причастность нескольких правоохранителей к получению и продаже данных мобильных разговоров граждан, в рамках уголовного производства были проведены обыски.

"Установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те - перепродавали заказчикам. Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров", - написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook в понедельник. Она также сообщила, что на днях следователи Центрального аппарата Госбюро вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей.

В настоящее время продолжаются следственные действия, цель которых - получить дополнительные доказательства, позволяющие должным образом обосновать подозрение всем участникам противоправной схемы - и правоохранителям, и их "клиентам".

Теги: #гбр #правоохранители #прослушка
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