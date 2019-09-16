События

12:55 16.09.2019

Двое бойцов спецподразделения "ТОР" получили ожоги глаз в конфликте у отдела полиции в Харькове

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 Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) после конфликта граждан и правоохранителей вечером 15 сентября возле Шевченковского отдела полиции на улице Толбухина в Харькове.

"15 сентября около 17:00 на улице Толбухина возле административного здания подразделения полиции собралось около 30 людей, которые высказывали поддержку общественной организации, представители которой находились в указанном здании. Между активистами и полицией возник конфликт, в ходе которого 17-летний житель города Киев брызнул из газового баллончика в сторону работников полиции", - сообщает в понедельник отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации, в результате конфликта двое сотрудников спецподразделения полиции "ТОР", 27 и 28 лет, с ожогами глаз доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

"Несовершеннолетнего опросили и отпустили с дальнейшей явкой", - отметили в полиции.

Как сообщалось, 15 сентября на площади Свободы в Харькове прошёл марш равенства ХарьковПрайд. По оценкам полиции, в нём приняли участие 2 тысячи человек. Мероприятие, по словам начальника ГУ НП в Харьковской области Валерия Сокуренко, прошло без серьёзных нарушений. К обеспечению порядка привлекли более 2,5 тысяч правоохранителей.

Одновременно с маршем равенства в Харькове проходили несколько акций "за семейные ценности".

После массовых акций в центре города произошло несколько стычек. Одна из них, на улице Рымарской, - между полицией и организаторами акций "за семейные ценности", представителями местных националистических организаций "Фрайкор", "Традиция и порядок".

В ходе конфликта в сторону полицейских распылили слезоточивый газ. Двое правоохранителей получили травмы. С места конфликта в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В тот же вечер отдел коммуникации областного управления полиции сообщил о задержании троих из 17-ти доставленных в полицию. Задержанных поместили в изолятор временного содержания, им готовят сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Соратники задержанных вечером в воскресенье, 15 сентября, приезжали к Шевченковскому отделу полиции с требованием отпустить задержанных. Для охраны порядка возле отдела полиции туда направили бойцов спецподразделения "ТОР".

Теги: #полиция #конфликт #харьков #травмы
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