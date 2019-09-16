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12:03 16.09.2019

Освобожденные из РФ украинцы получили ID-паспорта и загранпаспорта - ГМС

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Освобожденные из РФ украинцы получили ID-паспорта и загранпаспорта - ГМС

 Военные моряки и политзаключенные, освобожденные из РФ, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сообщила Государственная миграционная служба Украины (ГМС).

В ГМС отметили, что для удобства и оперативности оформления новых документов Госмиграционная служба организовала с помощью Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" выезд мобильного пункта в места, где освобожденные украинцы находятся на лечении.

Кроме того, оперативности процесса оформления паспортных документов способствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой Украины, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика.

Как сообщалось, 7 сентября Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".

Теги: #паспорта #освобожденные #миграционная_служба
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