Владелец частного дома в Киеве стрелял в спасателей, прибывших ликвидировать пожар, никто не пострадал - ГСЧС

Владелец частного дома в Киеве стрелял в спасателей, прибывших ликвидировать пожар, никто не пострадал - ГСЧС

Киев. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Хозяин частного дома в Голосеевском районе Киева открыл стрельбу по спасателям, которые прибыли ликвидировать пожар пристройки к дому, никто не пострадал, сообщила Госслужба Украины по ЧС.

На странице ГСЧС в Фейсбуке сообщается, что инцидент произошел вечером 15 сентября на ул. Набережно-Корчеватской. На место вызова о пожаре прибыли спасатели дежурных отделений 17-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей.

Спасатели установили, что горит пристройка к жилому дому. Во время разведки в самом доме в их сторону был произведен первый выстрел без предупреждения. Как оказалось, в доме находился его хозяин, мужчина 1955 года рождения.

"Покинув дом, начальник караула 17-й части дал команду личному составу оставить территорию двора. На тот момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений", - отмечается в сообщении.

Всего осуществлено пять выстрелов из револьвера системы Наган, переоборудованного для отстрела резиновых пуль.

На просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции его задержали. Во время задержания хозяин добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей.