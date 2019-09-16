Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

Йеменские мятежники-хуситы по-прежнему считают потенциальными мишенями объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аварии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление группировки.

В заявлении хуситов говорится, что у них есть вооружение, способное поразить цель в любой точке Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в атаке иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.