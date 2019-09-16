Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп в процессе подбора кандидатов на пост советника по национальной безопасности провел в Белом доме встречу со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Брайаном, сообщает американское издание The Wahington Post.

О'Брайен имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в государственном департаменте и Пентагоне, что указывает на него, как на "безопасный выбор", отмечает газета.

"В Белом доме желают иметь командного игрока", - сообщили собеседники The Washington Post, отметив, что О'Брайен отличается "приятным поведением" в сравнении с уволенным с поста Джоном Болтоном, известным как "безжалостный чиновник-бюрократ".

Кандидатуру О'Брайена поддерживает и один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений - госсекретарь США Майк Помпео. Кроме него, глава американской дипломатии высказался в поддержку еще двух кандидатур - нынешнего специального посланника США по Ирану Брайана Хука и помощника главы объединенного комитета начальников штабов Рикки Уоддела.

О'Брайен пока никак не комментирует возможность назначения, отмечает газета.