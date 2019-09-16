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08:18 16.09.2019

В больнице Казатина находится на лечении 21 человек, отравившийся в школьной столовой

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В больнице Казатина находится на лечении 21 человек, отравившийся в школьной столовой

В Казатинской больнице Винницкой области, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), которые отравились 14 сентября в школьной столовой, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 16 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), принимавших пищу в школьной столовой СОШ № 2 г.Казатин", – говорится в сообщении на странице ведомства в понедельник утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 14 сентября в Казатинской школе из-за пищевого отравления в больницу попало более 20 человек. Среди пострадавших дети и учителя школы.

По предварительной информации правоохранителей, пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работу заведения, которое готовило и доставлял еду в школу, приостановили.

Полиция открыла по факту отравления производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дети #винницкая_область #отравление
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