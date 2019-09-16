В воскресенье боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматического гранатомета; в районе Зайцевого и вблизи Майского - из минометов калибра 82-мм.

В пресс-центре добавили, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – сказано в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.