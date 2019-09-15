События

22:44 15.09.2019

Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

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Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

Встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии, заявила советник американского лидера Келиэнн Конуэй.

В эфире телеканала Fox News она пояснила, что Трамп готов рассмотреть возможность встречи "на полях" Генассамблеи ООН. "Но в случае с нашим президентом для того, чтобы провести встречу или заключить сделку, необходимо, чтобы условия были подходящими", - добавила Конуэй.

Ранее йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на НПЗ и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на самом деле за этой операцией стоит Тегеран. Иранская сторона подобные обвинения отвергает.

Теги: #сша #переговоры #иран
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