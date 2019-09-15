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21:48 15.09.2019

В ЕС не согласным с заявлениями Джонсона о прогрессе по Brexit

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В ЕС не согласным с заявлениями Джонсона о прогрессе по Brexit

В Евросоюзе не понимают, как премьер Великобритании Борис Джонсон пришел к выводу о том, что на переговорах по теме Brexit наметился существенный прогресс.

"Это не так. На самом деле наши люди несколько обескуражены", - заявил британской газете The Guardian источник в ЕС.

Он пояснил, что на переговорах в пятницу стороны действительно начали обсуждать некоторые конкретные вопросы. "Это, конечно, шаг вперед. Но нам нужно было еще давно к этому приступить. А до итогового результата еще далеко", - добавил собеседник издания.

Ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

В начале следующей недели у Джонсона состоятся переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Теги: #ес #brexit #джонсон
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