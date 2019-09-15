События

20:24 15.09.2019

В Харькове в стычке с националистами пострадали двое полицейских, 17 человек доставлены в полицию

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В результате конфликта на улице Рымарской в центре Харькова в Шевченковский отдел полиции города доставлены 17 человек.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, группа граждан, среди которых представители националистической общественной организации "Фрайкор", после участия в акции "за семейные ценности" оказали сопротивление полиции и распылили в сторону правоохранителей слезоточивый газ. Стычка произошла на улице Рымарской, примерно в километре от пл. Свободы.

"17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. Пострадали двое работников полиции. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу. По факту событий следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ещё два конфликта произошли на улице Сумской и в Саду Шевченко.

На 17-летнего харьковчанина, который, по данным полиции, бросал камни в людей на улице Сумской после марша равенства ХарьковПрайд, составили протокол об административном нарушении по ч.173 (мелкое хулиганство).

По факту избиения молодого человека в Саду Шевченко полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство).

Как сообщал "Интерфакс-Украина", 15 сентября на площади Свободы в Харькове  прошёл марш равенства ХарьковПрайд. По оценкам полиции, в нём приняли участие 2 тысячи человек. Мероприятие, по словам начальника ГУ НП в Харьковской области Валерия Сокуренко, прошло без серьёзных нарушений. К обеспечению порядка привлекли более 2,5 тыс. правоохранителей.

Теги: #стычки #полиция #харьков
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