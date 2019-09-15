В Станице Луганской ведется асфальтирование дороги от восстанавливаемого моста к КПВВ

В районе пгт Станица Луганская Луганской области продолжается восстановление разрушенного моста через р.Северский Донец, в частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда, сообщается на официальном сайте президента Украины в воскресенье.

"Утром в воскресенье, 15 сентября, в места, где проводит работы ООО "Укртрансмист", прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжают работу пиротехники. К 12:00 сотрудники ГСЧС обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста, были обнаружены 32 опасных предмета. Всего разминировано 1,25 га грунтовой дороги в лес, более гектара технологической дороги, 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста в радиусе 125 м.

Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.

"Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

2 сентября украинская сторона демонтировала последнее фортификационное сооружение, расположенное в районе КПВВ "Станица Луганская", и заявила о готовности к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста в Станице Луганской. В то же время было отмечено, что с неподконтрольной украинскому правительству стороны демонтаж сооружений, необходимый для строительства моста, не произведен.

После этого украинская сторона начала подготовительные работы по оборудованию площадки для установки тяжелой строительной техники у разрушенной части моста. Оперативно-пиротехническое подразделение ГСЧС проводило работы по обследованию участка местности для организации дороги - технологического подъезда к разрушенной части моста.