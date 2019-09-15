В Украину идет прохладная погода, во вторник местами пройдут небольшие дожди

В ближайшие сутки, 16 сентября, на территорию Украины будет перемещаться прохладная, сухая воздушная масса с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в стране преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 9-11°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 29,6 градусов тепла в 1903 году, а самая низкая ночью на отметке 1,2 градусов тепла в 1953 году.

Во вторник, 17 сентября, по всей Украине, кроме южной части, ожидается местами небольшой, в Карпатском регионе умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днём 12-17°; в южной части ночью 11-16°, днём 19-26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днём около 10°.

В Киеве во вторник преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

15 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.