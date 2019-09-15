События

13:35 15.09.2019

Боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи

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Боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи

Незаконные вооруженные формирования осуществили пять прицельных вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил с начала текущих суток, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших украинских героев нет", - говорится в сообщении.

С целью подавления вооруженной активности боевиков и недопущения потерь личного состава подразделения Объединенных сил вели адекватный ответный огонь, сообщили в ведомстве.

Согласно сводке, боевики в воскресенье продолжили вести минометные обстрелы украинских позиций возле пгт Зайцево и пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Позиции в районе г.Авдеевка и с.Новогнатовка Волновахского района Донецкой области боевики обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Теги: #оос
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