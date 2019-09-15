Чрезвычайный уровень пожарной опасности удержится почти по всей Украине в ближайшее время

В ближайшее время практически на всей территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Также в Госслужбе добавляют, что чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность сохранится 15-16 сентября в Киеве и Киевской области.