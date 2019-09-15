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07:31 15.09.2019

Боевики в субботу 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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Боевики в субботу 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

      За сутки субботы, 14 сентября, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенных минскими соглашениями видов вооружения, а с начала суток воскресенья – еще четырежды, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

      "За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщает пресс-центр в утренней воскресной сводке в соцсети Фейсбук.

      Согласно информации, на протяжении субботы боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также огонь велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в субботу боевики совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ОТГ "Север" - 5 обстрелов украинских.

      "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в сводке.

      В пресс-центре ООС информируют, что в районе ответственности группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку н.п.Новогнатовка - из автоматического гранатомета.

      Также  2 обстрела украинских позиций незаконные вооруженные формирования осуществили в районе ответственности ОТГ "Север": в районе н.п.Зайцево и вблизи н.п. Новолуганское - из минометов калибра 82 мм

Теги: #оос #сводка #обстрелы #донбасс
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