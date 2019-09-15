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06:42 15.09.2019

Власти Киева планируют запустить дополнительный троллейбусный маршрут на Виноградаре

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Власти Киева планируют запустить дополнительный троллейбусный маршрут на Виноградаре

      В Киеве на Виноградаре в ближайшие два года в районе разворотного кольца на пересечении просп. Георгия Гонгадзе - ул. Правды - ул. Маршала Гречко реконструируют контактную сеть, что позволит провести новый троллейбусный маршрут, сообщают в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно распоряжению КГГА №1605, обновление контактной сети в Подольском районе позволит организовать движение дополнительного троллейбусного маршрута на проспекте Георгия Гонгадзе. Он может обеспечить беспересадочное транспортное сообщение с местными социальными учреждениями. В частности, с поликлиникой, больницей и т.д. Также улучшится транспортное обеспечение жителей жилого массива Виноградарь экологическим видом транспорта.

"В настоящее время жители проспекта Георгия Гонгадзе пользуются троллейбусами маршрута № 35 и автобусами маршрута № 102, которые следуют в обычном режиме. Но на Виноградаре и Синеозерном на проспекте Правды продолжается строительство новых высоток, и вскоре увеличится количество пассажиров и возрастет спрос на перевозки общественным транспортом. Поэтому самое время для введения дополнительного маршрута троллейбусов, который мы продлим или изменим", - сказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Федоров.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" является заказчиком работ. В установленном порядке оно должно получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную строительные организации, обеспечить в 2019 году разработку проектной документации, проведение и утверждение ее экспертизы.

Теги: #киев #маршрут #виноградарь #троллейбус
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