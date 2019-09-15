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04:33 15.09.2019

Большинство украинцев доверяют ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе - опрос

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Большинство украинцев доверяют ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе - опрос

            Большинство украинцев выражают высокое доверие структурам в составе Министерства внутренних дел Украины, сообщает сайт МВД со ссылкой на данные социологического исследования Центра Разумкова.

            Согласно данным соцопроса, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) имеет самое большое доверие граждан среди органов системы МВД - 64,2% (уровень доверия к спасателям увеличился на 3% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в феврале 2019 года).

            Высокое доверие опрошенные также выразили Национальной гвардии Украины - 64% (уровень доверия вырос на 14%) и Государственной пограничной службе - 62% (на 10% больше).

            Национальной полиции Украины доверяют 51% опрошенных (уровень доверия увеличился на 13,2% по сравнению с опросом за февраль 2019 года).

            Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 сентября 2019 года во всех областях Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки 2,3%.

Теги: #доверие #гсчс #нацгвардия #опрос #мвд
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