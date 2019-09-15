Украинские моряки завершили подготовку в США для службы на катерах класса "Island"

Подготовка 32 моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины из состава экипажей патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск" (класс "Island") в США завершилась, сообщают в украинском посольстве в этой стране.

"32 украинских моряка закончили подготовку в США для службы на катерах класса Island – "Славянск" и "Старобельск". Прекрасный пример стратегического партнерства Украины и США. Теперь корабли вместе с экипажами готовы увеличить силы ВМС Украины на защите морской безопасности", - говорится в аккаунте посольства Украины в США в соцсети Твиттер.

Как сообщалось, 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии пятого президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи двух катеров класса "Island" ("Айленд") Военно-морским силам Вооруженных сил Украины.

Меморандум о передаче Украине патрульных катеров USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США М.Макаллистер.

Cushing и Drummond после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт Cushing состоялся в 2014 году, а Drummond - в 2012 году. Drummond также ранее прошел модернизацию по программе "МЭР", в ходе которой дополнительно к общему объему ремонтных работ (доковому ремонту, текущему ремонту устройств, механизмов и систем) было проведено обновление ряда ключевых узлов, а также заменены на более современные ключевые системы катера.

После передачи патрульных катеров украинским ВСУ они получили названия и бортовые номера - "Славянск" (P191) и "Старобельск" (P190).

Подготовка украинских экипажей этих катеров сначала проходила в Украине, после этого моряки были отправлены в США для прохождения десятинедельного курса подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) город Линтикум (США).

Прибытие "Старобельска" и "Славянская" в Украину ожидается осенью этого года, - катера будут транспортированы в Одессу.

Катера класса "Island" в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину– 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540".