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21:33 14.09.2019

Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности

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Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности

 Президент Украины Владимир Зеленский пригласил деятелей киноискусства со всего мира работать в Украине, обратив внимание на такие преимущества такого выбора, как наличие замечательных локаций, высококлассных специалистов и надлежащей технической базы для съемок.

      "Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе!", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

      В этом контексте президент отметил, что в течение двух дней, во время которых в Киеве проходила 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), у него было несколько интересных и важных встреч со звездами мирового кино.

      "Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, вечером, во время форума YES имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", - написал Зеленский.

Теги: #приглашение #зеленский #съемки #кинематограф
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