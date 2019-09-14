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19:54 14.09.2019

Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, в том числе из 120мм минометов

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Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, в том числе из 120мм минометов

В течение суток субботы, 14 сентября, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

      "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

      В районе ответственности ОТГ "Север" боевики четырежды обстреляли позиции ООС: неподалеку н.п.Новолуганское с направления Доломитное - из миномета калибра 120 мм; вблизи н.п.Новотошковское с направлению н.п.Донецкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Информации о наличии или отсутствии потерь с украинской стороны в результате обстрелов боевиков в сводке пресс-центра нет.

Теги: #оос #сводка #обстрелы #донбасс
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