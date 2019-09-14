События

19:33 14.09.2019

Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

1 мин читать
Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

 

Возможности продвижения двустороннего американо-израильского соглашения в оборонной сфере обсудили в субботу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

      "Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы потрясающий альянс между нашими двумя странами", - написал Трамп в своем Twitter.

      "Я рассчитываю на продолжение этих дискуссий после выборов в Израиле, когда позже в этом месяце мы встретимся в ООН", - добавил Трамп.

      Парламентские выборы в Израиле намечены на 17 сентября. В этот же день в Нью-Йорке начинается 74-я Генеральная Ассамблея ООН.

Теги: #сша #оборона #трамп #нетаньяху #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 14.09.2019
Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

07:37 14.09.2019
Чалый: визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

Чалый: визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

18:16 13.09.2019
США поддерживают свободу медиа в Украине и предоставили оборудование для вещания на Донбассе

США поддерживают свободу медиа в Украине и предоставили оборудование для вещания на Донбассе

17:02 13.09.2019
Конгресс США запросил данные о переписке топ-менеджеров Amazon.com, Facebook, Apple и Google

Конгресс США запросил данные о переписке топ-менеджеров Amazon.com, Facebook, Apple и Google

15:41 13.09.2019
Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине помощи в области безопасности

Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине помощи в области безопасности

11:08 13.09.2019
Зеленский: у нас прекрасные отношения с Трампом и администрацией США

Зеленский: у нас прекрасные отношения с Трампом и администрацией США

10:48 13.09.2019
Зеленский ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне в сентябре

Зеленский ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне в сентябре

10:01 13.09.2019
Трамп не собирается назначать Помпео советником по нацбезопасности

Трамп не собирается назначать Помпео советником по нацбезопасности

10:00 13.09.2019
Эскалация торговой войны с Китаем может сказаться на программе самолетостроения - глава Boeing

Эскалация торговой войны с Китаем может сказаться на программе самолетостроения - глава Boeing

09:56 13.09.2019
Администрация Трампа и Конгресс разблокировали помощь Украине на сферу безопасности

Администрация Трампа и Конгресс разблокировали помощь Украине на сферу безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь военных ВСУ ранены вследствие 22 обстрелов боевиков на Донбассе

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер украинский военный, раненный в зоне ООС 10 сентября – командование ССО

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС на Луганском направлении

В Украине сохранится сухая прохладная погода

Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

В Киеве продолжают ремонтировать дороги

Восемь военных ВСУ ранены вследствие 22 обстрелов боевиков на Донбассе

Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА