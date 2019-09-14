Умер украинский военный, раненный в зоне ООС 10 сентября – командование ССО

Военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Максим Кондратюк, получивший ранения в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), скончался в субботу, 14 сентября, сообщило командование ССО.

"14 сентября в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Максим Кондратюк", - говорится в сообщении ССО на странице в Фейсбуке.

Командование ССО ВСУ выражает соболезнования семье и близким погибшего.