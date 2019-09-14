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16:44 14.09.2019

Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

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Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", - говорится в заявлении, распространенном в субботу от имени президента США Дональда Трампа.

"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки", - отмечается в документе.

"На Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок", - говорится в заявлении.

О деталях операции не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы бен Ладена стали появляться несколько недель назад.

За полезную информацию о Хамзе бен Ладене администрация США назначила денежное вознаграждение в размере $1 млн, напоминает западная пресса.

Теги: #сша #белый_дом #бен_ладен
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