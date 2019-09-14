Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

Освобожденные из России украинские военные моряки в субботу возвращаются домой – в Одессу, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Она также указала, что на вопрос моряков о судьбе других граждан Украины, которые в настоящее время находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма ответила, что "работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но всех наших граждан обязательно освободим".

Как сообщалось, 24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с моряками и сообщил, что уже решен вопрос с выделением им жилья в Одессе.