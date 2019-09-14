События

10:29 14.09.2019

Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

1 мин читать
Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

Освобожденные из России украинские военные моряки в субботу возвращаются домой – в Одессу, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Она также указала, что на вопрос моряков о судьбе других граждан Украины, которые в настоящее время находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма ответила, что "работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но всех наших граждан обязательно освободим".

Как сообщалось, 24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с моряками и сообщил, что уже решен вопрос с выделением им жилья в Одессе.

Теги: #обмен_пленными #денисова #одесса #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 13.09.2019
XIX Международный финансовый форум начал свою работу в Одессе

XIX Международный финансовый форум начал свою работу в Одессе

17:19 12.09.2019
Зеленский: на ТКГ в Минске также обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных

Зеленский: на ТКГ в Минске также обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных

13:27 12.09.2019
Денисова сообщила о передаче украинской стороне 54 граждан, находившихся в тюрьмах ОРЛО

Денисова сообщила о передаче украинской стороне 54 граждан, находившихся в тюрьмах ОРЛО

20:37 11.09.2019
Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

14:24 11.09.2019
Кабмин Украины распорядился выплатить каждому освобожденному из РФ 7 сентября украинцу по 100 тыс. грн

Кабмин Украины распорядился выплатить каждому освобожденному из РФ 7 сентября украинцу по 100 тыс. грн

11:09 11.09.2019
Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

10:47 11.09.2019
Прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар", где на пожаре погибли девять человек

Прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар", где на пожаре погибли девять человек

19:04 10.09.2019
"ArcelorMittal Кривой Рог" открыл второй склад металлопродукции в Одессе

"ArcelorMittal Кривой Рог" открыл второй склад металлопродукции в Одессе

17:16 10.09.2019
Все освобожденные из РФ украинцы получают необходимую медпомощь, Бекирову сделали тяжелую операцию - Денисова

Все освобожденные из РФ украинцы получают необходимую медпомощь, Бекирову сделали тяжелую операцию - Денисова

17:13 10.09.2019
В жилье нуждаются пятеро освобожденных из РФ политзаключенных - Денисова

В жилье нуждаются пятеро освобожденных из РФ политзаключенных - Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь военных ВСУ ранены вследствие 22 обстрелов боевиков на Донбассе

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве продолжают ремонтировать дороги

Восемь военных ВСУ ранены вследствие 22 обстрелов боевиков на Донбассе

Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

В Одесской области погиб сотрудник СБУ

Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА