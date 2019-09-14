В Киеве продолжают ремонтировать дороги

В Киеве работники КК "Киевавтодор" продолжают ремонт на проспекте Бандеры, ул. Пушкинской, путепроводах на ул. Богатырской возле ст.м.Почайна, Борщаговском путепроводе и Дарницкой площади, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Две ночи подряд продолжается масштабное асфальтирование на Дарницкой площади. В ночь на пятницу дорожники вложили 4,8 тыс. кв. м верхнего слоя покрытия. А в ночь на субботу будем стелить 6 тыс. кв. м покрытия", - рассказал генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

Ремонт Дарницкой площади - продолжение обновления южного направления.

"Сначала мы заменили покрытие на проспекте Глушкова, улице Васильковской, Голосеевской площади и бульваре Дружбы Народов. Средним ремонтом обновили асфальт на мосту им. Патона и просп. Соборности. Поэтому Дарницкая площадь - логическое продолжение ремонта этого направления", - добавил он.

Ремонт на Дарницкой площади предусматривает создание велодорожки.

Основную часть работ завершат до конца 2019 года. А полностью весь комплекс работ намерены выполнить в течение 2020 года.