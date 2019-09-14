События

06:54 14.09.2019

Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

1 мин читать
Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

В рамках противодействия системной коррупции в получении неправомерной выгоды разоблачен один из руководителей подразделений Главного управления Гоструда в Киевской области, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

 "Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры. За 60тыс. грн чиновник обещал предпринимателю не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе проверки. К противоправной деятельности фигурант дела привлек адвоката как посредника", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении СБ Украины.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц Киева.

"Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия".

Теги: #взятка #киевщина #украина #гоструда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:37 14.09.2019
Чалый: визит Украины в США мог состояться после инаугурации Зеленского

Чалый: визит Украины в США мог состояться после инаугурации Зеленского

06:52 14.09.2019
Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

05:08 14.09.2019
Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

03:30 14.09.2019
На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

02:30 14.09.2019
В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

02:29 14.09.2019
В Одесской области погиб сотрудник СБУ

В Одесской области погиб сотрудник СБУ

00:34 14.09.2019
Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

23:40 13.09.2019
ОБСЕ будет продолжать способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе

ОБСЕ будет продолжать способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе

22:09 13.09.2019
Пристайко: обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время

Пристайко: обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время

21:58 13.09.2019
Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Супруга Зеленского намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта

СБУ взаимодействует со следователями из Нидерландов в деле о гибели MH17

ВАКС арестовал уличенного во взяточничестве главу Службы автодорог Николаевской области

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Нардеп Ткаченко выступает за возобновление в Киеве райсоветов и ликвидацию части коммунальных предприятий

Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Обвал подъезда дома в Дрогобыче в августе мог произойти из-за плохого состояния несущих стен - эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА