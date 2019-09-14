Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

В рамках противодействия системной коррупции в получении неправомерной выгоды разоблачен один из руководителей подразделений Главного управления Гоструда в Киевской области, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры. За 60тыс. грн чиновник обещал предпринимателю не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе проверки. К противоправной деятельности фигурант дела привлек адвоката как посредника", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении СБ Украины.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц Киева.

"Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия".