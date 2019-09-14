Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

Правоохранители задержали 44-летнюю женщину по подозрению в минировании в Полтавской области, сообщил Кременчуцкий отдел полиции области.

"Полицейскими установлено лицо, подозреваемое в совершении данного правонарушения. Ею оказалась местная 44-летняя женщина. Сейчас с ней работают следователи. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за сутки в полицию поступило несколько сообщений о минировании магазинов. Кафе и местного отделения полиции.

Правоохранители осмотрели все указанные объекты, но опасных предметов не выявили.

Следователи открыли уголовное дело по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.