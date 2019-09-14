События

06:52 14.09.2019

Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

1 мин читать

Правоохранители задержали 44-летнюю женщину по подозрению в минировании в Полтавской области, сообщил Кременчуцкий отдел полиции области.

"Полицейскими установлено лицо, подозреваемое в совершении данного правонарушения. Ею оказалась местная 44-летняя женщина. Сейчас с ней работают следователи. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за сутки в полицию поступило несколько сообщений о минировании магазинов. Кафе и местного отделения полиции.

Правоохранители осмотрели все указанные объекты, но опасных предметов не выявили.

Следователи открыли уголовное дело по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Теги: #псевдоминер #полтавская_область #украина #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:37 14.09.2019
Чалый: визит Украины в США мог состояться после инаугурации Зеленского

Чалый: визит Украины в США мог состояться после инаугурации Зеленского

06:54 14.09.2019
Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

05:08 14.09.2019
Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

03:30 14.09.2019
На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

02:30 14.09.2019
В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

02:29 14.09.2019
В Одесской области погиб сотрудник СБУ

В Одесской области погиб сотрудник СБУ

00:34 14.09.2019
Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

23:40 13.09.2019
ОБСЕ будет продолжать способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе

ОБСЕ будет продолжать способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе

22:09 13.09.2019
Пристайко: обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время

Пристайко: обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время

21:58 13.09.2019
Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Супруга Зеленского намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта

СБУ взаимодействует со следователями из Нидерландов в деле о гибели MH17

ВАКС арестовал уличенного во взяточничестве главу Службы автодорог Николаевской области

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Нардеп Ткаченко выступает за возобновление в Киеве райсоветов и ликвидацию части коммунальных предприятий

Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Обвал подъезда дома в Дрогобыче в августе мог произойти из-за плохого состояния несущих стен - эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА