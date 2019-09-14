События

03:30 14.09.2019

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

2 мин читать

В Запорожье открыли первый троллейбусный маршрут, часть трассы которого не оборудована контактной сетью, и который обслуживается закупленными недавно троллейбусами с возможностями автономного хода.

Маршрут, который связывает центр города с островом Хортица через Железный мост, получил №1 и обслуживаться двумя машинами.

Начиная с 22 августа, в Запорожье поступили первые в истории транспортного предприятия пять троллейбусов с возможностью автономного хода "Днепро Т203". Они были приписаны к троллейбусному депо №2.

Маршрут №1 будет начинаться на пл.Профсоюзов в центре города, следовать по главной магистрали города – проспекту Соборности, далее через ДнепроГЭС на правый берег и по улицам Винтера и Кияшко под контрактной сетью (в основном дублируется маршрутом №3), а далее с улицы Сергея Синенко сворачивать на Таганрогскую улицу и через Арковый (Железный) мост следовать на о.Хортица, где троллейбусная контактная сеть некогда существовала, но позже была демонтирована. Конечная маршрута – турбаза "Хортица".

По информации Управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского горсовета, маршрут открыт "в рамках целевой городской программы развития автомобильного транспорта" и чтобы привлечь на остров туристов и местных жителей.

Также в ведомстве отметили, что при планировании маршрута были учтены многочисленные просьбы горожан, среди которых и сотрудники Национального заповедника "Хортица". Долгие годы запорожцы призывали городскую власть восстановить троллейбус на Хортице, закрытый в 2001 году.

Прежний троллейбусный маршрут №1 в Запорожье был закрыт еще в 1980х гг, как дублировавшийся другими маршрутами, и не имел ничего общего с вновь открытым. Через о.Хортица с 1975 года ходили другие троллейбусные маршруты (поочередно №№2, 16, 11, 24), связывавшие правый и левый берега города не через ДнепроГЭС. Линия через Хортицу, кроме Железного моста, проходила по мосту Преображенского, ныне проходящему реконструкцию. Она была закрыта в 2001 году, когда был поставлен на реконструкцию Железный мост, а контактная сеть была демонтирована, чтобы сохранить ее от расхищения. После открытия Железного моста в 2003 году восстановление троллейбусной линии было признано нецелесообразным.

Теги: #украина #запорожье #хортица #троллейбус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:30 14.09.2019
В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

02:29 14.09.2019
В Одесской области погиб сотрудник СБУ

В Одесской области погиб сотрудник СБУ

00:34 14.09.2019
Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

23:40 13.09.2019
ОБСЕ будет продолжать способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе

ОБСЕ будет продолжать способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе

22:09 13.09.2019
Пристайко: обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время

Пристайко: обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время

21:58 13.09.2019
Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

21:56 13.09.2019
Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

21:04 13.09.2019
Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

19:19 13.09.2019
Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

09:56 13.09.2019
Администрация Трампа и Конгресс разблокировали помощь Украине на сферу безопасности

Администрация Трампа и Конгресс разблокировали помощь Украине на сферу безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

ПОСЛЕДНЕЕ

Супруга Зеленского намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта

СБУ взаимодействует со следователями из Нидерландов в деле о гибели MH17

ВАКС арестовал уличенного во взяточничестве главу Службы автодорог Николаевской области

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Нардеп Ткаченко выступает за возобновление в Киеве райсоветов и ликвидацию части коммунальных предприятий

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Обвал подъезда дома в Дрогобыче в августе мог произойти из-за плохого состояния несущих стен - эксперты

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА