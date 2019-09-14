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00:34 14.09.2019

Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

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Правоохранители задержали псевдомайора за требование взятки в размере $50 тыс. от врача-травматолога за непривлечение к ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"41-летнего фигуранта преступления задержали во время получения очередного транша неправомерных средств. Мужчину взяли под стражу по подозрению в самовольном присвоении властных полномочий и вымогательстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с апреля 2019 года делец терроризировал врача-травматолога одесской больницы, требуя $50 тыс. за непривлечение к ответственности. Он использовал поддельное удостоверение сотрудника СБУ, шантажировал потерпевшего, а также угрожал подбросить врачу наркотики.

Суд определил размер залога почти 580 тыс. грн.

Теги: #одесская_область #делец #украина #задержание
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