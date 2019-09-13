События

20:35 13.09.2019

Супруга Зеленского намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта

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Супруга Зеленского намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала молодым лидерам, приглашенным на форум в рамках 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES), о своих планах относительно деятельности в статусе первой леди.

"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - цитирует Зеленскую сайт президента.

Она рассказала, что в настоящее время разрабатывается стратегия действий и инициатив. По ее словам, выделен ряд направлений работы, в частности, это здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации.

Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.

Теги: #деятельность #зеленская
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