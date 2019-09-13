События

20:32 13.09.2019

СБУ взаимодействует со следователями из Нидерландов в деле о гибели MH17

2 мин читать
СБУ взаимодействует со следователями из Нидерландов в деле о гибели MH17

Служба безопасности Украины сотрудничает со следователями, в том числе из Нидерландов, по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге" (рейс MH17), но спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы коммуницируем, и, я считаю, у нас партнёрские отношения, в том числе с Нидерландами", - сказал Баканов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Комментируя информацию о том, что Цемах более не является свидетелем, а уже подозреваемый, глава СБУ сказал, что слышал эту информацию только в СМИ и не может ее подтвердить.

На вопрос о том, смогли ли следователи допросить Цемаха, Баканов уклонился от прямого ответа, отметив: "Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Мы были открыты, предоставляли любое возможное содействие в рамках действующего законодательства. Все что могли - мы сделали, они точно так же".

Баканов позитивно оценил перспективу того, что Россия согласится на допрос Цемаха следователями из Нидерландов.

"Это будет о многом говорить - согласится или нет. Я считаю, что международная коалиция не может быть разрушена, а только укрепится, поскольку все понимают, что происходит. Мы должны были вернуть наших героев домой, и мы не имели никакого морального права задерживать этот обмен", - резюмировал глава спецслужбы.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

5 сентября Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху, применив к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

7 сентября Цемах прибыл в Россию в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с Украиной. 12 сентября стало известно, что он вернулся во временно оккупированные районы Донецкой области (ОРДО).

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга", рейс MH17, в подозреваемого по этому же делу, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Теги: #расследование #нидерланды #боинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:28 13.09.2019
Иловайской трагедии будет дана правовая квалификация и проведено тщательное расследование

Иловайской трагедии будет дана правовая квалификация и проведено тщательное расследование

22:01 11.09.2019
Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

18:03 11.09.2019
Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля по делу MH17 в подозреваемого

Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля по делу MH17 в подозреваемого

19:11 08.09.2019
Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб об экстрадиции Цемаха

Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб об экстрадиции Цемаха

17:45 08.09.2019
Луценко: голландцы смогут судить Цемаха наравне с остальными подозреваемыми по делу об уничтожении MH17

Луценко: голландцы смогут судить Цемаха наравне с остальными подозреваемыми по делу об уничтожении MH17

18:36 07.09.2019
Нидерланды просят Россию передать Цемаха

Нидерланды просят Россию передать Цемаха

17:20 07.09.2019
Глава МИД Нидерландов проинформировал парламент, что правительство "глубоко сожалеет, что под давлением РФ Цемах стал частью обмена заключенными"

Глава МИД Нидерландов проинформировал парламент, что правительство "глубоко сожалеет, что под давлением РФ Цемах стал частью обмена заключенными"

16:46 06.09.2019
Украина и JIT могли согласиться отпустить Цемаха, так как у следствия достаточно доказательств причастности РФ к крушению "Боинга"

Украина и JIT могли согласиться отпустить Цемаха, так как у следствия достаточно доказательств причастности РФ к крушению "Боинга"

16:12 06.09.2019
Посольство США поддерживает быстрое расследование инцидентов с экс-главой НБУ Гонтаревой и ее семьей

Посольство США поддерживает быстрое расследование инцидентов с экс-главой НБУ Гонтаревой и ее семьей

03:36 06.09.2019
В Польше убили украинку, правоохранители двух стран ищут убийцу

В Польше убили украинку, правоохранители двух стран ищут убийцу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Супруга Зеленского намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта

ВАКС арестовал уличенного во взяточничестве главу Службы автодорог Николаевской области

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Нардеп Ткаченко выступает за возобновление в Киеве райсоветов и ликвидацию части коммунальных предприятий

Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Обвал подъезда дома в Дрогобыче в августе мог произойти из-за плохого состояния несущих стен - эксперты

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА