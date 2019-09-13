Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

И.о. председателя правления Международного инвестиционного банка Юрий Белоконь заявляет, что следователи Государственного бюро расследований, которые совместно с сотрудниками полиции проводили в пятницу следственные действия в офисе банка, не имели на то никаких законных оснований, сообщается на сайте телеканала "Прямой"

"Сегодня состоялись следственные действия. Проводили эти следственные действия, представители ГБР, с привлечением работников полиции. Хочу сказать о том, что мы не соглашались с таким форматом проведения действий, поскольку никаких законных оснований для проведения таких следственных действий, в таком именно формате с привлечением представителей Национальной полиции и блокирование работы банка - не было", - сказал Белоконь журналистам в пятницу

"Эти действия не касались деятельности банка и проводились в отношении одного из клиентов банка, который обслуживается в нашем банке. Никаких претензий к банку и к данному клиенту – нет… Выемка документов, которые сегодня изымались по данному клиенту, уже проводилась и они были предоставлены добровольно банком еще в августе. Поэтому, все что происходило сегодня мало формат определенного шоу, наверное", - добавил он.

И.о. председателя правления Международного инвестиционного банка высказал надежду на то, что произошедшее в пятницу находятся вне политической плоскости. "Мы находимся вне политики. Банк направлен на то, чтобы обслуживать своих клиентов, соответственно, в рамках действующего законодательства действовать ", - заявил Белоконь.

Ранее, в пятницу, ГБР провело обыски в Международном инвестиционном банке в рамках расследования дела о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Как сообщалось, в мае 2019 года бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений пятым президентом Петром Порошенко и его окружением. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

23 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой". "Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - пояснил Портнов.

25 июля Порошенко на допросе в ГБР давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).

АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко – 60%, Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко – 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.