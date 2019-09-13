Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 11 раз нарушили режим прекращения тишины в зоне проведения операции объединенных сил, ранения получили шестеро украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Боевики обстреливали позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – три обстрела.