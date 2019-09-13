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19:19 13.09.2019

Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

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Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Эстонии Керсти Кальюлайд за политическую и гуманитарную поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее развитие экономического сотрудничества между странами.

"Мы благодарны Эстонии за разнообразную помощь. Из расчета на душу населения она больше, чем от какой-либо другой страны в мире. Отдельная благодарность вам за лечение и реабилитацию украинских военных на территории Эстонии", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Кальюлайд в пятницу в Киеве.

"Мы очень ценим Вашу активную и стойкую позицию как личную, так и государственную, относительно поддержки нашего украинского суверенитета, осуждения российской агрессии против Украины и категорического неприятия действий Российской Федерации в Крыму и на Донбассе. Отдельно отмечу принятое Эстонией решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, - добавил глава Украинского государства.

Он также поздравил Эстонию с избранием постоянным членом Совета безопасности ООН и отметил, что это усилит взаимодействие обеих стран в этом формате.

По словам Зеленского, Украина и Эстония также продолжат активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, продвижения взаимной секторальной интеграции и чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС. "Верю, что реализация реформ Украине станет мощным стимулом для роста нашей торговли и увеличения эстонских инвестиций в Украину. Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен в Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил "очень хорошую динамику" политического диалога между Украиной и Эстонией.

Теги: #сотрудничество #украина #эстония #президенты
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