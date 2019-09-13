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18:52 13.09.2019

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

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Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Прокуратура расследует уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств в размере 29,5 млн грн, предусмотренных на капитальный ремонт Нового (Центрального) моста в г.Днепр, в пятницу, 13 сентября, были проведены обыски в помещениях Днепровского городского совета и ООО, осуществлявшего ремонт.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области со ссылкой на начальника отдела облпрокуратуры Игоря Голубинского, установлен круг подозреваемых: заместитель городского головы, два начальника управлений горсовета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

В ходе досудебного расследования установлено, что победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в Днепре на сумму более 376 млн грн было признано ООО "Предприятие Маст-буд". Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений: так, по результатам комплексной строительно-технической, товароведческой и судебно-экономической экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанному в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекту, кроме того, завышена стоимость стройматериалов.

Заведомо неправдивые сведения о фактическом объеме выполненных работ и их стоимости были внесены в акты выполненных работ и подписаны должностными лицами горсовета.

"Вступив в преступный сговор, чиновники Днепровского городского совета и ООО нанесли государству ущерб в размере 29,5 млн грн. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По словам заместителя начальника управления защиты экономики в области Владимира Лавренчука, следственные действия продолжаются, будут проводиться дополнительные экспертизы и устанавливаться причастность к преступлению других лиц.

В свою очередь, городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Фейсбуке написал, что в горсовете были представители правоохранительных органов, и заверил, что виновные ответят по закону. "Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону", - отметил он.

"А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро", - добавил Филатов.

Как сообщалось, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и городской голова Днепра Филатов договорились, что мэр подаст в отставку, если Центральный мост (автодорожный мост №2) не будет отремонтирован до 14 сентября.

7 сентября Филатов сообщил, что мост открыт после капитального ремонта, движение по нему открыто в обе стороны.

Центральный, или Новый мост (автодорожный мост №2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

Теги: #днепр #прокуратура #мост #хищение
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