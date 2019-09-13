Обвал подъезда дома в Дрогобыче в августе мог произойти из-за плохого состояния несущих стен - эксперты

Обвал подъезда в жилом доме в г.Дрогобыч (Львовская обл.) в конце августа могло вызвать плохое состояние средней несущей стены, а также утрата стойкости несущей стены, давшей трещину, сообщили эксперты, исследующие причины обвала.

"Во время проведения технического и визуального осмотра было установлено, что разрушение произошло в результате того, что средняя несущая стена, на которую опирались две другие стены, находилась в состоянии, непригодном для эксплуатации", - сказал представитель ГП "Западный экспертно-технический центр" Гоструда Роман Колдра на брифинге в пятницу.

В то же время он подчеркнул, что для точного установления причин следует провести гидрологические исследования.

Эксперт по инструментальному исследованию, доктор технических наук Роман Демчина уточнил, что одной из причины обвала стала "утрата стойкости несущей стены, которая дала трещину".

По словам Демчины, на следующей неделе эксперты снова выедут в Дрогобыч, чтобы исследовать ту часть дома, которая обвалилась, поскольку после обвала в доме появились дополнительные трещины.

"Мы должны исключить моменты, которые могут привести к еще одному моментальному разрушению", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, ночью 28 августа в Дрогобыче обвалился подъезд жилого дома по улице Грушевского. В результате обвала погибли восемь человек, семь получили травмы.

Полиция проводит расследование, взяты под стражу два сотрудника коммунального предприятия, обслуживавшего дом.

Жителей остальных подъездов не пускают в их квартиры – по решению суда дом опечатан и находится под охраной.