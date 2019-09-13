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16:34 13.09.2019

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

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Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

Украина подала ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте", сообщает Министерство юстиции страны.

"Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств по делу о возвращении в Украину музейной коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море", которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, рассматривающего дело, и это вызывает сомнение в его объективности в рассмотрении дела", - говорится в сообщении.

Так, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", поэтому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстроя". Кроме того, представительство интересов "Промнефтьстроя" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.

Минюст сообщил, что по результатам рассмотрения этого дела голландский суд отказал в признании и обращении к выполнению на территории Нидерландов решения Московского арбитражного суда 2006 года о признании ОАО "НК "ЮКОС" банкротом и продаже акций голландской структуры ОАО "НК "ЮКОС" (Yukos Finance B.V.) компании "Промнефтьстрой".

Голландский суд признал, что банкротство ОАО "НК "ЮКОС" было сфабриковано российскими властями в нарушение фундаментальных принципов права.

Ввиду этих обстоятельств 6 сентября текущего года государство Украина обратилось к судье с ходатайством о самоотводе и одновременно просило отреагировать на это ходатайство до 11 сентября.

"12.09.2019 секретарь суда сообщил государству Украина, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода. 13.09.2019 государство Украина подало ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама", - говорится в сообщении Минюста.

Как сообщалось, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

По словам бывшего в свое время министра юстиции Украины Павла Петренко, на территории Нидерландов находится более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - EUR10 млн.

В Минкультуры РФ в сентябре 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

Окружной административный суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что экспонаты крымских музеев из коллекции должны быть возвращены в Украину.

В Апелляционном суде Амстердама 11 марта 2019 года начались слушания дела по возвращению в Украину "скифского золота".

В июле Апелляционный суд Амстердама попросил дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за "скифское золото", окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

Теги: #отвод #скифское_золото #судья #амстердам
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