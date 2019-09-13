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16:12 13.09.2019

Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

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Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с момента его инаугурации.

"Это был первый раз за 4 месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору - меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз - я еще раз приду", - сказал Коломойский журналистам кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

По его словам на встрече у Зеленского "присутствовали те, кому положено, те, кого касается энергетический сегмент экономики".

Коломойский рассказал, что на встрече в Офисе президента присутствовали также министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, представитель государства в набсовете НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив, исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Бизнесмен также отверг идею, что является советником Зеленского. "Чтобы быть советником нужно постоянно работать, а раз в 4 месяца это не работа", - добавил он.

Как сообщалось, 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", – сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.

Теги: #yes #зеленский #встреча #коломойский
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