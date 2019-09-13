Закон о гражданской конфискации необоснованных активов чиновников может быть оспорен в Конституционном суде – юристы

Законопроект №1031, которым вводится инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников, в случае принятия может быть оспорен в Конституционном суде, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"То, что этот закон будет обжалован в Конституционном суде (КС), у меня не вызывает сомнений", - прогнозирует партнер юридической компании "Правовой альянс" Илья Костин.

Юрист напомнил решение КС, принятое в феврале 2019 года, которым признали неконституционной норму статьи УК о незаконном обогащении, так как она не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и недопустимостью привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

"Уголовные производства НАБУ и САП были закрыты, а в обществе решение суда вызвало непонимание", - сказал он.

Костин обратил внимание, что нынешняя редакция статьи другая: внедряется трактовка незаконного обогащения именно как разницы между стоимостью приобретенных активов и законными доходами. Кроме того, правонарушение криминализуется после наступления такой разницы в более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время это более 14 млн грн).

"Это уменьшит количество дел о незаконном обогащении, но даст возможность сосредоточиться правоохранительным органам на более крупных по размеру злоупотреблениях и, как следствие, (надеемся) на топ-чиновниках", - сказал юрист.

Он также отметил, что фактическому применению этой статьи способствует начало деятельности Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), а юрисдикция ВАКС расширяется.

Кроме того, Костин подчеркнул, что законопроект №1031 предусматривает "гражданскую конфискацию" активов, приобретенных за четыре года до вступления закона в силу. При этом закон, в случае принятия, "частично решает вопрос по делам, которые были закрыты после отмены статьи о незаконном обогащении".

"Нужно ждать конечную редакцию закона. Именно закона, не законопроекта. Практика законодательного органа свидетельствует о внепроцедурной трансформации текстов уже принятых законопроектов", - резюмировал Костин.

Старший юрист юридической компании Equity Богдан Слободян, со своей стороны, также обратил внимание на то, что законопроект №1031, в случае его принятия, не может распространяться на активы, приобретенные до вступления закона в силу.

"Многочисленные заявления о намерениях привлечь "коррупционеров" к ответственности на основании этого закона не соответствуют действительности, ведь и незаконное обогащение, и признание активов необоснованными могут применяться исключительно на будущее. Существование нормы законопроекта об активах, которые приобретены в течение четырех лет до вступления в силу закона, нарушает статью 58 Конституции Украины", - подчеркнул юрист.

В свою очередь, адвокат адвокатского объединения "Тарасюк и Партнеры" Сергей Тарасюк также отмечает момент в законопроекте, определяющий период приобретения необоснованных активов – четыре года до вступления закона в силу.

"К уголовной ответственности привлечь (в случае принятия закона - ИФ) невозможно, потому что Конституция прямо это запрещает - "закон не имеет обратной силы", - пояснил он. Но в то же время, уточняет юрист, можно привлечь к гражданской ответственности и уволить с работы.

Тарасюк называет положительным то, что законопроект отменяет "простой и слепой принцип люстрации, а вводит действительно действенный механизм очистки власти". Вместе с тем, к недостаткам законопроекта относит "как минимум, большие сомнения в "конституционности" данной нормы".

"Как следствие, можно точно прогнозировать, по кому эти четыре года ударят больше, и кто обратится в Конституционный суд за разъяснением", – сказал эксперт.

Тарасюк подчеркнул также, что законопроект предусматривает оценку на предмет законности активов, не только прямо принадлежащих лицу, но и таких, которые оно может контролировать, и которые находятся в собственности близких ему лиц.

Юрист отметил широкий спектр механизмов реализации закона: от классического ареста и конфискации активов вплоть до передачи их Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Данная норма, на мой взгляд, является "бомбой замедленного действия", ведь здесь ВАКС будет рассматривать дела об активах на сотни миллионов долларов, но, с другой стороны, будут работать юристы "на миллион". Предполагаю, что эти процессы войдут в историю", - сказал Тарасюк.

В свою очередь, партнер юридической фирмы "Астерс" Александр Онуфриенко считает, что гражданская конфискация может быть реализована на практике, так как "изъятие имущества по решению суда достаточно полно регламентировано, и соответствующие службы имеют опыт".

Он также называет "одной из основных проблем новой нормы" разграничение личного имущества лица, признанного виновным, и имущества, которое принадлежит его семье.

"Не секрет, что в настоящее время существует практика, когда должностные лица не являются собственниками ценного имущества, а такими собственниками являются их родные и близкие. Очевидно, что с принятием нового закона у многих возникнет соблазн усилить такую практику. И в этих случаях при взыскании такого имущества необходимо будет пройти дополнительный этап судебных процессов", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению Онуфриенко, необходимо учесть права лиц, которые находятся в зарегистрированном браке или проживают одной семьей без такой регистрации и, в соответствии с действующим законодательством, в равных долях являются собственниками всего имущества, нажитого вдвоем во время совместного проживания.

Онуфриенко также подчеркнул проблему законопроекта, которая, по его словам, заключается в сужении презумпции добросовестного собственника.

"Если говорить о том, что собственник может быть лишен имущества не только по решению суда, но и в силу нормативных актов, у правоприменителей возникает возможность толковать эти нормативные акты расширительно. И в этом случае уже не правоохранители должны инициировать поиск доказательств и предоставить их в суд, а собственник должен будет инициировать суд с целью защиты своего имущества. Это очень тонкий вопрос", - сказал он.

Старший юрист практики разрешения национальных судебных споров юридической фирмы Integrites Юрий Сивовна, в свою очередь, подчеркнул, что "законопроект в текущей редакции вызывает вопросы".

"Специальная процедура конфискации, которую уже успели назвать "гражданской", - это скорее способ "бичевания" неугодных лиц, чем реальный способ заставить виновных нести ответственность. И применять этот инструмент будут по дуновению политического ветра. Более того, формулировки в этом законопроекте однозначно создадут базу для злоупотреблений этим механизмом в отношении отдельных лиц", - сказал он.

По мнению Сивовны, преследовать чиновников за незаконное обогащение в уголовном порядке можно иначе. Например, предусмотреть в УК дополнительный вид наказания в виде конфискации имущества, полученного в результате незаконного обогащения.

"С одной стороны, чиновника привлекают к уголовной ответственности, с другой - все нажитое им незаконно, что доказано в уголовном производстве, отправляется в госказну. Лица, которые не являются чиновниками, но которые связаны с таким чиновником и на которых может быть оформлено такое имущество, могут привлекаться к ответственности в качестве соучастников", – объясняет эксперт.

По мнению эксперта, это не лишает государство возможности осуществить конфискацию имущества, оформленного на эти лица, поэтому тема законопроекта – "удел исключительно уголовного права и процесса".

"Чтобы ввести наказание за незаконное обогащение, совершенно не обязательно выделять его в отдельный институт "гражданской конфискации", - резюмировал юрист.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг приняла за основу законопроект №1031, которым возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение и вводится инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых превышает его законные доходы более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, будут карать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Гражданском процессуальном кодексе предлагается закрепить, что иск о признании активов незаконными и взыскании их в доход государства будут предъявлять относительно активов, обретенных в течение четырех лет до вступления в силу данного закона, если разница между стоимостью активов и законными доходами чиновника в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Эти же условия будут основанием для иска по активам, обретенным после вступления в силу данного закона.

Дела о признании необоснованных активов и их взыскании в доход государства рассматриваются ВАКС, подследственны будут Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), в предусмотренных законом случаях их будут вести Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральная прокуратура.

Решение суда о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства будет основанием для увольнения чиновника. Аналогичной нормой дополнен перечень причин для увольнения директора НАБУ и генерального прокурора. Со дня вступления в силу такого решения будут прекращаться полномочия судьи, у которого были выявлены необоснованные активы.

Необлагаемый минимум доходов граждан в настоящее время составляет 17 грн, прожиточный минимум для трудоспособных граждан – 19 грн. Необлагаемый минимум в уголовных производствах составляет 960 грн.