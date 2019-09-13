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13:44 13.09.2019

ТКГ на следующем заседании примет решение о дате отвода войск в Петровском и Золотом, убежден Кучма

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ТКГ на следующем заседании примет решение о дате отвода войск в Петровском и Золотом, убежден Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил и средств в Петровском и Золотом (оба – Луганская обл.), а также есть перспектива дальнейшего отвода вдоль линии соприкосновения сторон.

"Одно из главных в вопросах безопасности - это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду (18 сентября - ИФ) мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время", - сказал он журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

"Вообще, перспективы, и президент (Украины Владимир Зеленский - ИФ), уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече": по всей линии столкновения отвод войск", - подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.

Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей. "Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет - будут и наши границы", - пояснил он.

Теги: #yes #ткг #оос #кучма
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